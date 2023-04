Pugilato: da domenica Mondiali maschili, 6 gli azzurri sul ring

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Sono sei i pugili della nazionale italiana che parteciperanno ai Mondiali Elite in Uzbekistan, che cominciano domenica e dureranno fino al 14 maggio, con la partecipazione di 640 atleti, divisi in 13 categorie di peso, in rappresentanza di 104 paesi, tra i quali non ci saranno gli undici che hanno deciso di boicottare l'evento a causa della presenza delle nazionali di Russia e Bielorussia. Fra gli assenti ci sono gli Usa, la cui federazione pugilistica ha lasciato l'Iba, ente della 'nobile arte' in dissidio con il Cio che ha 'commissariato' il pugilato alle Olimpiadi, per aderire alla neonata 'World Boxing'. Intanto ci sono questi Mondiali che mettono in palio anche ricchi premi in denaro per chi va sul podio: 200mila dollari per l'oro, 100mila per l'argento e 50mila per il bronzo. I sei azzurri che saliranno sul ring della Humo Arena di Tashkent sono Alessio Camiolo (51 kg), Michele Baldassi (57 kg), Francesco Iozia (60 kg), Salvatore Cavallaro (75 kg), Abbes Mouhiidine (92 kg) e Diego Lenzi (+92 kg).

Intanto è ripartito il tour della Campagna della Federboxe 'Boxing Heroes' e la prima 'mission' dei Campioni del Pugilato-Eroi dei Fumetti si è svolta nel Villaggio per la Terra al Galoppatoio di Villa Borghese. Realizzata insieme ad Artmediasport e ARF! Festival, e patrocinata dal Coni e da Sport e Salute, la campagna è incentrata sulla cartoonizzazione dei campioni del pugilato, disegnati dal fumettista e illustratore Luca Genovese. I Campioni-Ambassador, che rappresentano la storia, i valori, l'attualità e il futuro del pugilato italiano, sono mostrati nella versione Avatar/Fumetti con una identificazione nei valori della boxe: coraggio, determinazione, passione, rispetto, sicurezza e competizione. Nel cuore di Roma, la Fpi ha dato il via al nuovo round della campagna per far conoscere i progetti speciali realizzati nell'ambito della promozione e del potenziamento dell'attività sportiva di base previsti da Sport e Salute su indicazione del Dipartimento per lo Sport. Così i 'Boxing Heroes' Patrizio Oliva e Simona Galassi, e le 'cinture' europee Emanuele Blandamura e Anna Lisa Brozzi, hanno fatto indossare i guantoni a più di mille bambini che hanno partecipato alle lezioni di Gym Boxe. (ANSA).