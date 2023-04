Ippica: 1 maggio a Capannelle con Dettori, c'è il 'Parioli'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - All'Ippodromo Capannelle il Primo maggio arriva il grande giorno, quello dedicato al Parioli e al Regina Elena, le prestigiose Ghinee italiane, le prime due classiche per i tre anni del 2023, in un convegno che comprende anche il Botticelli, prova importante sulla strada del Derby. Il ricco pomeriggio alle Capannelle, oltre alle due pattern e alla listed già menzionate, prevede tra le nove corse del pomeriggio anche tre handicap principali tradizionali e le prime due corse importanti per i cavalli di due anni, il Toulouse Lautrec e il Marguerite Vernaut: insomma, sarà di nuovo uno dei pomeriggi clou dell'intera annata ippica italiana.

Il Parioli e il Regina Elena sono le massime prove riservate ai soli cavalli di tre anni sul miglio. La prerogativa che rende uniche queste corse è che essendo riservate solo ai tre anni, nella vita di un cavallo capitano solo una volta. Come per il Derby, 'importata' un centinaio di anni dopo la disputa della prima edizione inglese e che, in Italia, festeggerà il 21 maggio l'edizione numero 140, anche il Parioli e il Regina Elena sono stati introdotti nel calendario italiano un secolo dopo la loro creazione in Inghilterra, nella prima decade del 1900. I due premi sono dedicati alla consorte del Re d'Italia dell'epoca, Vittorio Emanuele, e all'ippodromo dei Parioli, dismesso all'inizio degli anni '20, situato nella piana alle pendici di Villa Glori fino a lambire Ponte Milvio.

Nel Premio Parioli 2023, quarta corsa alle ore 15.55 e pattern di gruppo tre sui 1600 metri, i tre anni in campo saranno 12, con una splendida parata di fantini, primo fra tutti Lanfranco 'Frankie' Dettori, a cui manca solo il Parioli (oltre a Melbourne Cup e July Cup) e che a dicembre concluderà una delle più folgoranti carriere di tutti i tempi. Sarà sfidato da Olivier Peslier, quattro volte vincitore di Arco di Trionfo, Christian Demuro, top jockey internazionale, e altri talenti dell'ippica come Andrea Atzeni e Jack Mitchell.

Il Premio Regina Elena, sesta corsa sempre sul miglio, sarà conteso da 11 protagoniste fra le quali c'è Estrosa, cavalla di proprietà dell'allenatore della Juventus Max Allegri. (ANSA).