F1: Leclerc 'la pole bella sorpresa, ma in gara sarà diverso'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Siamo arrivati a questo weekend pensando che sarebbe stato molto positivo stare davanti a Mercedes e Aston Martin in qualifica. Alla fine siamo in pole, è una sorpresa positiva anche se in gara credo saremo ancora dietro un passo indietro rispetto alle Red Bull". Charles Leclerc partirà davanti a tutti nel gp dell'Azerbaigian di domenica, ma con realismo avverte che tra la pole e la corsa la Red Bull farà sempre la differenza. "È stato un weekend molto impegnativo per noi piloti, abbiamo avuto poco tempo per provare, ma il feeling è stato buono fin dall'inizio e quindi sono molto contento" ha aggiunto il pilota della Ferrari.

Più complicata invece la partenza a Baku per il compagno di squadra, Carlos Sainz: "Giornata difficile, ho faticato già dalle prove libere. Mi mancavano passo e fiducia. Ogni volta che facevo un passo avanti commettevo un errore e tornavo indietro.

Peccato perché in Australia ero andato molto meglio. A causa degli errori che ho commesso ho finito per usare un treno di pneumatici in più e anche questo non mi ha aiutato. Colpa mia comunque. Purtroppo ora la macchina è in regime di parco chiuso, quindi non abbiamo la possibilità di capire fino in fondo cosa è successo". (ANSA).