Basket: Real Madrid-Partizan di Eurolega, rissa con 24 espulsi

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Con il Partizan avanti nel punteggio, a 1.40 dal termine, un brutto fallo di Llull su Punter scatena la rissa nel match di Eurolega di basket. Coinvolti tutti i giocatori, compresi quelli delle panchine, diversi membri dei rispettivi staff e qualche spettatore a bordo campo (fra cui l'ex stella del Real Madrid, Raul). Gli arbitri hanno prima interrotto il match e poi, avendo espulso tutti i 24 giocatori, l'hanno dato per concluso per mancanza del numero minimo in campo, omologando la vittoria del Partizan 95-80 (avanti 2-0 nella serie). "Eventi che non rappresentano i valori di rispetto che la lega e i suoi club promuovono e che lo sport del basket incarna" la ferma condanna dell'L'Eurolega. (ANSA).