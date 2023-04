Sport e sostenibilità, a Palazzo Farnese la 'Notte delle idee'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Palazzo Farnese, con l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, apre le sue porte per la nuova edizione della 'Notte delle idee'. Una serata quella del prossimo 4 maggio (dalle 18 alle 24 aperta al pubblico con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti esclusivamente sul sito dell'Institut français Italia) di dibattiti, tavole rotonde, letture, proiezioni, visite e performance sportive.

Un'occasione anche per scoprire gli spazi del Palazzo su quattro livelli: sotterranei, giardino e Cortile, Piano nobile (con la Galleria dei Carracci), Biblioteca. Quest'anno l'evento è intitolato 'Sempre di più? Un mondo in transizione' con il fil rouge dello sport e della sostenibilità. Si parlerà di salute, geopolitica, inclusività, innovazione, letteratura. Saranno presenti campioni dello sport italiani e francesi come Federica Pellegrini o Pascal Gentil.

La Notte delle idee con sguardo sui Giochi olimpici di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026: e saranno infatti presenti rappresentanti delle principali istituzioni del movimento sportivo francese ed italiano: comitati olimpici e paralimpici, Ministeri dello sport, comitati organizzatori dei prossimi Giochi, Federazioni sportive, agenzie antidoping e attori del mondo dell'e-sport. Saranno proposte nel giardino e nel cortile dimostrazioni di sport olimpici e paralimpici: judo, taekwondo, breakdance, basket in carrozzina, tennistavolo, scherma e scherma in carrozzina. La Sala Cinema accoglierà conferenze e proiezioni di film tra i quali il documentario pluripremiato Climbing Iran di Francesca Borghetti, ritratto di una scalatrice iraniana che sfida i pregiudizi del suo paese (in presenza della regista). (ANSA).