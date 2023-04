Giro: ufficiali i 178 iscritti, è super sfida Evenepoel-Roglic

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Campioni del mondo all'assalto della maglia rosa. Il Giro d'Italia ha annunciato i protagonisti dell'edizione 106 della corsa che prenderà il via il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi, in Abruzzo: 178 gli iscritti ufficiali che si daranno battaglia lungo le 21 tappe fino al traguardo finale di Roma, domenica 28 maggio. Tra i grandi favoriti ci sono il campione del mondo Remco Evenepoel, vincitore quest'anno dell'Uae Tour e della Liegi-Bastogne-Liegi, e Primoz Roglic, maglia azzurra dell'ultima Tirreno-Adriatico con già 7 successi all'attivo da inizio stagione.

Il britannico Tao Geoghegan Hart, recente vincitore del Tour of The Alps, sarà una delle punte della Ineos Grenadiers che schiererà al via il vincitore del Tour de France del 2018 Geraint Thomas. Tra i pretendenti alla maglia rosa anche: João Almeida (15 giorni leader del Giro nel 2020), Damiano Caruso (2° nel 2021), Thibaut Pinot (4° nel 2017), Alexsandr Vlasov (4° nel 2021) e Rigoberto Uran (2° nel 2013 e nel 2014).

Parterre interessante anche tra i velocisti che hanno come grande obiettivo la maglia ciclamino. Uno dei favoriti è Mark Cavendish, il corridore in attività con più successi al Giro (16). Nelle sue sei partecipazioni ha sempre vinto almeno una tappa. Tra i suoi rivali diretti ci saranno il debuttante Mads Pedersen, campione iridato 2019, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria. Tra i velocisti presenti anche Giacomo Nizzolo, Magnus Cort Nielsen e Kaden Groves. Tra i cronoman, il campione del mondo Tobias Foss che dovrà fare attenzione, tra gli altri, alla voglia di rivincita di rivali del calibro di Filippo Ganna, Stefan Küng, Matteo Sobrero e Edoardo Affini.

Tra i corridori alla ricerca di successi parziali, con opzioni da outsider in classifica generale, saranno al via Hugh Carthy, Jack Haig, Pavel Sivakov, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Einer Rubio e il sempreverde Domenico Pozzovivo. Ampio anche il campo dei finisseurs con protagonisti come Fausto Masnada, Victor Lafay, Simone Consonni, Lorenzo Rota, Diego Ulissi, Vincenzo Albanese, Davide Formolo, Taco Van der Hoorn, Alessandro De Marchi, Andrea Vendrame, Stefano Oldani, Luis Leon Sanchez e Filippo Zana. (ANSA).