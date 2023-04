Scherma: al via a Seul le qualificazioni olimpiche di sciabola

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Seul ospita da domani a sabato prossimo il Grand Prix di sciabola, che apre le qualificazioni alle Olimpiadi 2024. Sulle pedane coreane - dove, come in tutte le tappe Gp Fie, saranno di scena solo le competizioni individuali - verranno messi in palio i primi punti per Parigi, all'alba di un cammino che vivrà il suo clou nelle prove di Coppa del Mondo a squadre. "Ai ragazzi ho fatto presente, prim'ancora che un obiettivo ben chiaro, qual è il nostro punto di partenza - dichiara il ct azzurro della sciabola, Nicola Zanotti -. I numeri dicono che nei 14 mesi della mia gestione siamo cresciuti soprattutto al femminile, ma anche al maschile con la conferma degli atleti più esperti e l'arrivo ad alti livelli di diversi giovani. Arriveremo all'obiettivo se saremo bravi a gestire la tensione nei dieci appuntamenti che valgono i pass per Parigi. Conteranno i podi, certo, ma anche i piazzamenti. Non bisognerà aver paura di sbagliare, servirà la giusta continuità di rendimento. Siamo pronti a fare la nostra parte", ha concluso.

Dalla giornata dedicata alle fasi preliminari sono esentati Luigi Samele e Luca Curatoli, già ammessi al tabellone principale per diritto di ranking. In pedana, invece, nel "day 1" del GP in Corea gli altri 10 azzurri: Enrico Berrè, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio e Mattia Rea. Venerdì spazio alle fasi preliminari della competizione femminile. Sabato 29 la giornata clou, al via dalle 2 di notte in Italia, con i tabelloni principali di entrambe le gare e fasi finali previste intorno alle ore 11 italiane.

(ANSA).