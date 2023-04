Malagò, Italia non esente da problemi conflitto in Ucraina

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 APR - "L'Italia è al centro del mondo, un mondo molto complicato per quello che sta succedendo a livello internazionale con la guerra. Non è che noi non siamo coinvolti da queste problematiche, non siamo esenti e indenni, anzi". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, oggi a Campobasso per inaugurare la nuova sede del Coni regionale.

"Stanno iniziando le qualificazioni olimpiche, in Corea del Sud - ha osservato - la prossima settimana partono le prime gare con tutta l'implicazione ovviamente nella complessità del boicottaggio degli ucraini e dei russi incrociati con tutte le prescrizioni". (ANSA).