Atletica, Mei: 'Importante avere Jacobs e Tortu per la 4x100'

"I ragazzi si stanno allenando bene" e "stanno crescendo. Credo che anche nei settori in cui avevamo qualche difficoltà, penso al mezzofondo, stiamo crescendo piano piano". Lo ha affermato Stefano Mei, presidente della Fidal, presentando il Golden Gala Pietro Mennea del 2 giugno che si terrà allo stadio Ridolfi di Firenze.

"Il fatto di avere cinque medaglie olimpiche - ha proseguito - e il fatto di aver vinto gare a cui prima non facevi neppure il pensiero, ha creato veramente un clima di fiducia nei ragazzi, nella squadra tutta, un clima di fiducia, sono tutti consci di potercela fare, e questo serve. Ricordo che negli anni '80 quando avevamo Mennea, Simeoni, Cova, tu giovane atleta avevi voglia di emularli, e quindi quello aiuta sicuramente per una percentuale piccola; però ti mette nella condizione per avere un riferimento immediato in casa, e non è una cosa da poco".

Per una delle frecce migliori all'arco dell'atletica italiana, la staffetta 4x100, Mei spera di poter contare su Marcell Jacobs e Filippo Tortu: "Avere la loro disponibilità è una cosa importante, perché comunque sono tutti atleti - e dovrei dire tutti quanti, proprio tutti i componenti della staffetta -, che possono dire la loro anche nella gara individuale, quindi è normale che cerchino anche di tutelare quella parte. Però direi che c'è la possibilità di divertirci anche quest'anno con la staffetta".