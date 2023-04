Atletica: Iapichino, voglio migliorare mio record all'aperto

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - "Il mio obiettivo primario in questa stagione sarebbe di migliorare il mio record personale all'aperto, che è ancora di 6,80 metri ed è del 2020. Mi piacerebbe ritoccarlo". Lo ha detto Larissa Iapichino, saltatrice in lungo detentrice del record mondiale under 20 indoor, in occasione della presentazione del Golden Gala Pietro Mennea del 2 giugno a Firenze. "Per il resto si starà a vedere - ha aggiunto - sempre cercando essere in costante crescita, e provando a migliorarmi come atleta dal punto di vista sia sportivo che personale, ovvero come bagaglio di esperienze".

