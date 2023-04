Rugby: All Reds celebrano il 25 aprile 'contro ogni fascismo'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il loro slogan è "Contro ogni fascismo...Mai un passo indietro!". Anche quest'anno la squadra di rugby romana degli All Reds, che gioca in Serie C ed è solita portare sulla maglia lo stemma dell'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, si è ritrovata per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Lo ha fatto postando sulla propria pagina Facebook una foto della squadra che regge uno striscione con la scritta "Condividiamo una sola memoria, quella antifascista. 25 Aprile Sempre". Seguono poi il disegno di una stella a cinque punti e la scritta All Reds.

Successivamente il gruppo, secondo quanto annunciato, si è unito in zona Roma Sud a una delle manifestazioni per l'anniversario della Liberazione nella capitale, e poi ha preso parte al picnic organizzato per l'occasione.

Gli All Reds, che hanno la sede in una struttura occupata dell'ex cinodromo di Roma e da qualche anno hanno messo su anche una squadra femminile, sono un'entità fortemente politicizzata, e non lo nascondono. Così sempre sulla loro pagina Facebook è possibile vedere anche una foto di una loro iniziativa dello scorso 22 gennaio, quando la squadra prima di una partita espose in campo uno striscione con la scritta "Ergastolo ostativo e 41 bis Tortura di Stato. Alfredo Cospito Libero", per dimostrare solidarietà all'anarchico in sciopero della fame perché sottoposto al 41 bis. Oggi, invece, All Reds di nuovo in prima fila per celebrare la Liberazione, sempre nel segno di come si definiscono, ovvero "una squadra di rugby, femminile e maschile, che promuove lo sport popolare come momento di aggregazione fondato sull'antifascismo, antirazzismo e antisessismo".

Nove anni fa gli All Reds fecero notizia perché, in occasione di una partita contro i Corsari, qualcuno non fece entrare nell'impianto di Via della Vasca Navale un giocatore della squadra avversaria, Luca Cirimbilla, perché appartenente a un gruppo di estrema destra. Poi il match non si giocò perché i rivali dei 'Tutti Rossi', per solidarietà con il loro compagno, si rifiutarono di scendere in campo. Gli All Reds fecero comunque presente che non era stata gente della loro società a non far entrare Cirimbilla ma delle persone estranee al club.

