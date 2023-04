Moto: Bastianini, non sono al meglio, a Jerez spero nei primi 10

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Direzione Jerez. Dopo la frattura alla scapola destra riportata nella Sprint di Portimao e il recentissimo test a Misano sulla Panigale V4S, Enea Bastianini è pronto a volare in Spagna. Giovedì si sottoporrà alla visita medica per stabilire se sarà idoneo a correre. Lui intanto è ottimista: "Le ultime indicazioni sono state buone, l'ultimo test di Misano è stato molto più positivo rispetto a quello pre Austin - ha detto ai microfoni di Sky Sport 24 -. Non ho tentennato, partirò per Jerez anche se non sono al cento per cento. Non riesco a stare a casa, ho voglia di correre. Proverò a portare a casa qualche punticino".

Ma qual sarà l'obiettivo di Bastianini nella gara sul circuito andaluso? "Sarò contento se riesco a stare nei primi dieci, sarebbe un bel risultato" - risponde Bastianini, che poi analizza così il ritorno in pista -. Mi dovrò riadattare alle velocità della MotoGP, la parte critica sarà la gestione della gara e tenere il ritmo elevato. So che mi daranno molto noia le curve a destra e a Jerez che ne sono abbastanza. Speriamo gli antidolorifici facciano effetto. Sono più tranquillo per la Sprint che per la gara normale".

E sul periodo out: "Non esserci è stato faticoso da accettare.

Austin è una delle mie piste preferite, è stata una scelta complicata, dopo i test ci ho pensato per cinque ore, ma credo sia stata la decisione più saggia". (ANSA).