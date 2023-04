Vela: Lunatika guida la regata dell'Accademia Navale-RAN 630

(ANSA) - ROMA, 24 APR - La regata dell'Accademia Navale-RAN 630 ha preso il via nel mare di Livorno, su un colpo di cannone a salve dalla fregata Luigi Rizzo. I concorrenti hanno preso la rotta per Porto Cervo, da dove si dirigeranno a Capri prima di fare ritorno a Livorno. Il Sunfast 3600 Lunatika, condotto in doppio da Baroni-Miglietti, è stato il primo yacht a transitare sul cancello di Porto Cervo alle ore 14,08 di oggi, seguito da Amapola II alle 15,19.

Giunto alla 6/a edizione, l'evento è valido - con coefficiente 3 - per il Campionato offshore dell'Unione italiana Vela d'altura e lunga 630 miglia marine. La RAN 630 è organizzata dallo Yacht Club di Livorno con l'Accademia Navale e la collaborazione della Sezione Velica Marina Militare Livorno 'Riccardo Gorla', lo Yacht Club Costa Smeralda e lo Yacht Club Capri. La Marina Militare è presente con tre unità sulle quali regatano gli allievi dell'Accademia Navale a conclusione della loro fase di formazione: Stella Polare, Chaplin e Antares.

