Tiro a volo: Azzurri Skeet in Egitto per la Coppa del Mondo

(ANSA) - ROMA, 24 APR - E' in viaggio per Il Cairo il team dello Skeet della nazionale italiana di tiro a volo che si accinge a gareggiare nella quarta 'tappa' della Coppa del Mondo, in programma da domani al 4 maggio.

L'appuntamento internazionale sarà l'ultimo che si svolgerà con le attuali regole, ovvero con semifinali e medal match, poi si tornerà alla formula utilizzata per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

A cimentarsi con i lanci e i piattelli dell' 'Egypt International Olympic Centre' saranno il casertano Tammaro Cassandro, l'olimpionico di Rio Gabriele Rossetti, poliziotto toscano di Ponte Buggianese, l'anconetano Elia Sdruccioli e il friulano Erik Pittini. La squadra femminile sarà composta dalle 'etrusche', rispettivamente di Cerveteri e di Tarquinia, Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti, dalla vicentina Martina Maruzzo e dall'aretina Martina Bartolomei.

Il primo impegno degli azzurri sarà con gli allenamenti ufficiali di mercoledì, poi si proseguirà con la gara in tre giorni, 50 piattelli nei primi due e 25 più finali nel terzo.

