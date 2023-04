Jacobs, 'agli infortuni non penso, non lascio nulla al caso'

(ANSA) - ROMA, 24 APR - 'Intimorito dagli infortuni passati? Nella vita si può fare tutto alla perfezione e poi può arrivare quel momento che non vorresti mai, non è neanche così facile prevederlo: io cerco di fare tutto al meglio e non lasciare nulla al caso. Agli infortuni non penso e spero che tutto andrà bene". Così Marcell Jacobs, campione olimpico in carica nei 100 metri, a margine del raduno delle staffette azzurre a Roma.

Quanto alla preparazione "siamo in una fase di alta intensità, stiamo lavorando tanto, non per niente abbiamo deciso di gareggiare molto più avanti. A fine allenamento mi trascino più che cammino (ride, ndr), visti i carichi di lavoro che facciamo.

Ma sto molto bene - continua lo sprinter - Stiamo entrando in un mese abbastanza critico, perché è quello in cui negli ultimi due anni è capitata qualche problematica, ma cerchiamo di fare tutto nel migliore dei modi. Quando debutterò? Non lo so, non c'è ancora una data stabilita". (ANSA).