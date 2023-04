Atletica; Jacobs, 'Anno iniziato 'nì', ma può finire al top'

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Quest'anno è iniziato 'nì, ma può finire al top, puntiamo tutto sul campionato del mondo di agosto a Budapest". Lo promette Marcell Jacobs, sprinter azzurro oro olimpico nei 100 metri, prima dell'allenamento con le staffette azzurre al Paolo Rosi.

"Tra pochi mesi saranno trascorsi due anni da Tokyo? Pare ieri, non sembra passato così tanto tempo - sorride l'atleta delle Fiamme Oro - Nell'anno dopo le Olimpiadi avrei voluto conquistare le tre medaglie che c'erano in palio: sono riuscito a portarne a casa due nonostante sia stato un anno complicato".

A Parigi 2024 manca poco: "Ci arriverò da campione olimpico e farà tutto un altro effetto. Sarà uno stadio pieno di gente rispetto a Tokyo dove non c'era nessuno", aggiunge Marcell. "La staffetta? Siamo un gruppo molto affiatato, in questa settimana proveremo molti cambi - dice ancora -, poi toccherà al responsabile della velocità fare le sue dichiarazioni su quella che sarà la staffetta effettiva". (ANSA).