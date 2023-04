Pugilato: Lepei è nuovo campione italiano dei mediomassimi

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il fiorentino Dragan Lepei è il nuovo campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che ha conquistato battendo ai punti con verdetto unanime (98-92, 97-93, 97-93) il romano Giovanni Carpenrtieri nell'incontro svoltosi sul ring del palazzetto Palaramini di via delle Olimpiadi a Empoli. Per Lepei è il secondo titolo tricolore: in passato è stato campione d'Italia anche nei supermedi. (ANSA).