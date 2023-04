Maratona Londra donne,olandese Hassan vince alla sua prima volta

(ANSA) - ROMA, 23 APR - La prima volta in gara in una maratona, ed e' subito vittoria: e' l'exploit di Sifan Hassan, olandese, prima al traguardo della maratona di Londra in 2 ore, 18 minuti e 33 secondi. Hassan, originaria dell'Etiopia e oro olimpico a Tokyo dei 5 e 10 mila, si e' allenata durante il Ramadan e ha preceduto l'etiope Alemu Megertu e la keniana Peres Jepchirchir, campionessa olimpica in carica. (ANSA).