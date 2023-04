Maratona di Londra, il keniano Kiptum vince tra gli uomini

Il 23enne del Kenya Kelvin Kiptum ha vinto la maratona di Londra correndo in 2 ore 01'27", che è il secondo miglior tempo della storia sui 42,195 km, superiore di soli 18 secondi al record mondiale del connazionale Eliud Kipchoge. Il tempo di oggi è anche, ovviamente, il primato per la maratona londinese. Lo scorso dicembre Kiptum aveva vinto la maratona di Valencia correndo in 2h01'55". "Per le strade di Londra non abbiamo mai visto nulla di simile - il commento dell'ex campione Steve Cram, ora opinionista della Bbc -, e Kelvin Kiptum ha fatto la gara della vita, spazzando via ogni avversario".

La prima volta in gara in una maratona, ed e' subito vittoria: e' l'exploit di Sifan Hassan, olandese, prima al traguardo della maratona di Londra in 2 ore, 18 minuti e 33 secondi. Hassan, campionessa olimpica dei 5 e 10 mila, si e' allenata durante il Ramadan e ha preceduto l'etiope Alemu Megertu e la keniana Peres Jepchirchir, campionessa olimpica in carica.