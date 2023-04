Golf: Herbert vince in Giappone, Cockerill ko allo spareggio

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Terzo successo in carriera sul DP World Tour per l'australiano Lucas Herbert che, in Giappone, con un totale di 265 (67 63 68 67, -15) colpi ha vinto l'ISPS Handa Championship superando con un birdie, alla seconda buca di spareggio, il canadese Aaron Crockerill (64 69 64 68).

A Omitama, non è riuscita l'impresa a Guido Migliozzi.

L'azzurro, protagonista di un ottimo terzo round, ha chiuso il torneo al 23/o posto con uno score di 274 (69 68 64 73, -6). Il vicentino ha pagato a caro prezzo un ultimo giro in 74 (+3), dove ha 'segnato' due doppi bogey, con un solo birdie.

Herbert, 27enne di Bendigo, al PGM Ishioka GC (par 70) ha fatto bottino pieno. L'exploit gli ha fruttato 310.208,52 euro a fronte di un montepremi complessivo di 2.000.000 di dollari. E gli ha permesso di calare il tris sul massimo circuito continentale (nel palmares vanta pure un'affermazione sul PGA Tour). Niente da fare per Cockerill, runner up davanti allo scozzese Calum Hill, 3/o con 266 (-14). Alle sue spalle un altro scozzese, Grant Forrest, 4/o con 267 (-13) al pari del giapponese Hiroshi Iwata.

Il DP World Tour resta in Asia e, dal Giappone, è pronto a spostarsi in Corea del Sud dove, dal 27 al 30 aprile a Incheon, andrà in scena il Korea Championship. L'evento precede il DS Automobiles 80° Open d'Italia, in scena dal 4 al 7 maggio a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, teatro della prossima Ryder Cup. (ANSA).