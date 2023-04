A Londra Mo Farah chiude al nono posto sua ultima maratona

(ANSA) - LONDRA, 23 APR - Per Mo Farah, fuoriclasse britannico delle corse di lunga durata (in pista ha vinto l'oro olimpico nei 5000 e 10.000 a Londra e a Rio) quella di oggi a Londra, come aveva annunciato nei giorni scorsi, è stata l'ultima maratona della sua carriera. L'ha onorata piazzandosi al nono posto, poi ha raccontato alla Bbc le sensazioni provate in gara. "Durante la gara ho ricevuto un tale supporto dalla gente, talmente tanti applausi - le sue parole - che mi veniva da piangere e ho dovuto sforzarmi per non farlo. Volevo assolutamente essere qui, Londra mi ha dato così tanto in questi anni che volevo esserci per ringraziare il pubblico per il suo supporto. Ho dato tutto, il mio corpo non ha risposto come avrei voluto, ma non importa. La gente oggi mi ha dato così tanto, erano lì sotto la pioggia ad aspettare di vedermi passare e mi veniva da piangere. Tutte queste sensazioni mi mancheranno moltissimo". (ANSA).