Arrampicata: C.Italia speed a Faenza, battuti 2 record italiani

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Spettacolo e record nella seconda tappa di Coppa Italia di arrampicata sportiva, a Faenza (Ravenna). Nella finale maschile speed, Matteo Zurloni e Ludovico Fossali hanno rivaleggiato sul filo dei centesimi fino all'ultima presa, con il primo che ha realizzato il tempo di 5''04, nuovo primato italiano ed europeo. Soli 4 centesimi distanziano il lombardo dal record mondiale dell'indonesiano Katibin. L'emiliano Fossali ha chiuso con un ottimo 5''06.

In campo femminile, Beatrice Colli ha bissato il successo in Coppa Italia, superando in finale Giulia Randi, ritoccando il suo primato italiano, portato a 7''17. Con questi tempi, l'Italia può scalare posizioni a livello internazionale, anche in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi. E già la prossima settimana a Seul, ci sarà la prima prova World Cup per i climber azzurri. (ANSA).