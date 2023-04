Vela: L'Uomo e il Mare guarda alla 37/a Coppa America

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Aspettando la Coppa America, la numero 37 che prenderà il via nelle acque di Barcellona, in Spagna nel 2024 subito dopo i giochi olimpici di Parigi. A poco più di un anno di distanza fervono i preparativi fra gli sfidanti che per ora si stanno allenando con gli AC40, macchine volanti simili per caratteristiche tecniche tranne che per dimensioni agli AC75, attualmente in costruzione, mezzi con cui si disputerà l'America's Cup.

Di questo si occupa la 13ma puntata dell'"Uomo e il Mare", la consueta Rubrica Rai ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, dedicata al mare, alla vela e ai suoi personaggio, in onda oggi alle 20.30 su Raisport +HD, in replica domani alle 13.16 sempre su Raisport e che naturalmente si può rivedere anche su RaiPlay.

Nelle acque spagnole di Barcelloneta, braccio di mare dove si sfideranno i challengers, l'Uomo e il Mare ha puntato le telecamere ospite del team Alinghi Red Bull che sta intensificando gli allenamenti a ridosso dei primi appuntamenti delle World Series, regate preliminari, in programma nel prossimo autunno.

Interviste esclusive nella base spagnola del sindacato svizzero guidato da Ernesto Bertarelli, con i protagonisti come Il campione neozelandese Dean Barker e l'ingegnere italiano Silvio Arrivabene, già vincitori dell'America's Cup. Infine non poteva mancare la voce prestigiosa degli uomini di Luna Rossa Prada Pirelli, il Team italiano che ha preferito allenarsi ancora nelle acque di Cagliari, dove, presso la base, ha preso forma il velocissimo AC40 dalla mise stravagante e di rara eleganza come solo il team Prada poteva realizzare. (ANSA).