Vela: al via la settimana velica internazionale 2023

Si è tenuta in Accademia Navale la presentazione dell'edizione 2023 della "Settimana Velica Internazionale Accademia Navale - Città di Livorno", giunta alla sua sesta edizione. Denso il calendario di attività che vedrà confrontarsi ben 12 diverse classi di regata (Tridente 16, Optimist, ILCA, Flying Junior, Hansa 303, 2.4 mR, Martin 16, J24, Vele d'Epoca, Wing Foil, Flying Dutchman, Altura) che comprendono dalle regate giovanili a livello nazionale fino alle regate d'altura, coinvolgendo altresì le classi paraolimpiche e le vele d'epoca. Tra le novità di quest'anno, il campionato regionale studentesco su Tridente 16 e la nazionale di Wing Foil.

Le barche d'altura si sfideranno nella Regata dell'Accademia Navale - RAN 630, organizzata in collaborazione con lo Yacht Club di Livorno e inserita dallo scorso anno nel campionato italiano offshore con il massimo coefficiente. Si tratta di una prova marinaresca impegnativa, 630 miglia su un percorso vincolato solo dalle scelte tattiche in funzione delle condizioni meteo, con partenza domenica 23 aprile di fronte all'Accademia Navale e passaggi alle boe di Porto Cervo e Capri.

Alla tradizionale Naval Academies Regatta (NAR), inoltre, parteciperanno i cadetti di ben 25 Accademie provenienti da 4 continenti. Dopo il successo dello scorso anno, sarà allestito a cura del Comune, per il tramite della Fondazione LEM - Livorno Euro Mediterranea, il "Villaggio Sportivo" sull'iconica Terrazza Mascagni. In programma eventi socio-culturali e attività ludico-ricreative per la cittadinanza e i ragazzi delle scuole: presentazione di libri, lezioni di nodi, riconoscimento delle principali stelle e costellazioni e attività interattive con l'Acquario di Livorno. Non mancherà l'attenzione al sociale: una donazione alla ONLUS Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia da parte dei Circoli Velici in favore delle popolazioni sfollate a seguito del terremoto in Turchia e Siria, e la presenza con Nave Italia della Fondazione Tender to Nave Italia, che presenterà progetti di sensibilizzazione su disabilità e disagio sociale.

