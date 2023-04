Atletica: Jacobs ospite d'onore ad evento a Desenzano

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Marcell Jacobs sarà l'ospite d'onore della rassegna d'atletica leggera 'Gardastars by 36° Multistars', che si terrà sabato 29 e domenica 30 aprile presso lo stadio 'Tre Stelle' di Desenzano del Garda (Brescia). Atleti provenienti da 18 nazioni si confronteranno nell'evento frutto della sinergia tra il Comune di Desenzano, il "Club 10+7", la neonata Jacobs Sport Accademy, la Fidal e la World Athletics, con il patrocinio della Regione Lombardia.

Il programma di sabato prevede prove multiple, femminili e maschili: 100, 200 e 400 metri, 100 metri ostacoli, getto del peso, salto in lungo e salto in alto. Jacobs alle 11 del mattino inaugurerà la nuova pista di atletica e sarà poi protagonista di una dimostrazione di riscaldamento pre gara con gli atleti della Jacobs Sport Accademy e con il suo coach Paolo Camossi. "È fantastico che torni allo Stadio 3 Stelle di Desenzano questa straordinaria manifestazione, che ha segnato la mia adolescenza e la mia crescita come atleta - ha detto Jacobs - e che veda anche la luce la mia Jacobs Sports Academy, un sogno che si avvera. Tutto questo si tradurrà in nuovi strumenti e nuove strutture a disposizione dei giovani e delle famiglie".

Nella giornata di chiusura, domenica 30, si svolgeranno le gare di lancio del disco, salto con l'asta, giavellotto oltre agli 800 e ai 1500 metri. (ANSA).