Coppa America: svaniscono le World Series a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Anche le ultime speranze sono state spazzate via: Cagliari non ospiterà a ottobre le regate delle World Series della Coppa America. Troppo lontane le posizioni tra Regione Sardegna e organizzatori: gli ultimi contatti tra l'assessore al Turismo, Gianni Chessa, e lo staff dell'America's Cup non hanno consentito di trovare una soluzione. Ora l'evento potrebbe approdare a Brindisi.

Le parti, dopo il sì dello scorso agosto, non hanno poi trovato l'accordo per firmare il contratto. La Regione, anche sulla base di quanto emerso nell' incontro della scorsa estate, chiedeva che Cagliari ospitasse il primo evento delle World Series. E invece nelle settimane scorse è stata annunciata la tappa di Vilanova,in Spagna. Le parti hanno cercato di chiarire il malinteso è lo stesso Chessa ha incontrato in videoconferenza l'avvocato di Ace, Luis Saenz Mariscal. Il tentativo di ricucire i rapporti, però, non è andato a buon fine. E l'assessore al Turismo si dice pronto a spiegare, documenti alla mano, le ragioni dell'addio alle World Series. (ANSA).