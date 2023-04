Sport: Red Bull Illume Image Quest ritorna nel 2023

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Red Bull Illume Image Quest ritorna nel 2023 per la sua settima edizione. Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, il più grande concorso mondiale di immagini di avventura e action sport torna a puntare i riflettori sugli eroi, spesso sconosciuti, che si celano dietro la macchina fotografica, ovvero i fotografi che si spingono fino ai limiti estremi per creare immagini che catturino l'attenzione e stimolino l'immaginazione.

Le iscrizioni per Red Bull Illume Image Quest 2023 saranno aperte dal 1 maggio al 31 luglio, ma come sempre - consigliano gli organizzatori - è meglio giocare d'anticipo: per il concorso tutto ciò che serve è un'idea, una macchina fotografica, un atleta volenteroso e una bella location. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti su redbullillume.com e su Instagram. "Non importa se sei un amatore, un professionista esperto, un appassionato di social media o un video operatore, Red Bull Illume è aperto a contenuti sorprendenti che arrivino da tutti i possibili creator".

Nel 2023 ci saranno 10 categorie. Ci sarà una categoria per celebrare ogni aspetto delle immagini, dagli scatti in formato RAW, appena usciti dalla fotocamera, alle foto modificate in modo creativo, fino ai video che stanno crescendo in popolarità.

Tuttavia, quest'anno, i partecipanti potranno presentare al massimo 5 proposte per categoria, quindi solo la migliore avanzerà. (ANSA).