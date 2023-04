Sara Simeoni 'tutti i partiti mi hanno chiesto di candidarmi'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Mi è stato chiesto da tutti. Da Berlusconi a Prodi me lo ha chiesto un po' tutto l'arco costituzionale". Sara Simeoni, nel giorno del suo 70esimo compleanno racconta, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, delle offerte di candidarsi in politica che le sono state fatte nel corso degli anni. "I primi a chiedere di candidarmi furono i repubblicani - ha proseguito l'ex campionessa, oro olimpico nel salto in alto - e lo fecero quando ero in pedana ad allenarmi. Mentre per il partito di Berlusconi venne un ragazzo a chiedermelo ma dissi di no anche a lui".

Chi vedrebbe meglio a fare il salto in alto tra le due donne al vertice della politica italiana, Giorgia Meloni ed Elly Schlein? "Nessuna delle due a dire il vero - ha spiegato Simeoni - per fare questo sport oggi bisogna essere molto alti, anche io non lo sarei abbastanza". E poi ammette che il giorno del record del mondo aveva il ciclo mestruale? "Si, non mi è mai piaciuto intervenire sul ciclo biologico della vita e non mi è mai piaciuto farlo. Non ho voluto cambiare nulla e non è stata l'unica volta che col ciclo ho fatto buoni risultati". (ANSA).