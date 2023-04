Milano-Cortina: Fontana incontra Cio e Coni, 'avanti celeri'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato nel pomeriggio la delegazione del Comitato Olimpico Internazionale, con il presidente Thomas Bach, e del Coni, con il presidente Giovanni Malagò, in visita a Milano per fare il punto sulle Olimpiadi invernali 2026.

"Abbiamo spiegato che il lavoro sta procedendo in modo molto celere" ha detto il governatore Attilio Fontana. "Da parte di tutti noi c'è la massima condivisione nelle scelte. La nostra è una squadra che funziona in maniera ottima". Nel corso dell'incontro a Palazzo Lombardia il presidente Bach, riferisce Fontana, "si è dichiarato molto soddisfatto della decisione di individuare Milano come sede della pista Oval, ritenendola un'ottima soluzione" e "ha dimostrato la massima disponibilità a collaborare nel caso si presentassero delle difficoltà". (ANSA).