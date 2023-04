Intervento al piede per Tiger Woods

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Tiger Woods ha annunciato sui social di essersi sottoposto a una "procedura di fusione sotto astragalica" per cercare di risolvere "l'artrite post-traumatica dalla sua precedente frattura" del tallone.

Lo scorso 9 aprile, il fuoriclasse statunitense era stato costretto a ritirarsi dal Masters, nella terza giornata del torneo di Augusta, per il dolore causato dalla fascite plantare, legata ai problemi della caviglia e del piede. L'intervento è stato eseguito a New York e "ha avuto successo". "Tiger - conclude il post - si sta riprendendo e sta già pianificando di cominciare la riabilitazione". (ANSA).