Rahm 48 settimane da numero 1, ora punta Woosnam

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Quarantotto settimane (non consecutive) da numero 1 mondiale. Lo spagnolo Jon Rahm, dopo il trionfo al The Masters, si è classificato 15/o all'RBC Heritage (PGA Tour). Un risultato, questo, che gli ha permesso di rimanere sul trono del world ranking anche grazie a Scottie Scheffler che nel South Carolina non è andato oltre l'11/o posto e ha sprecato l'opportunità di effettuare il sorpasso.

Diverse le variazioni nella top 10. Con Xander Schauffele che è passato dalla 6/a alla 5/a piazza. Percorso inverso per Cameron Smith, tra i big della Superlega araba. Con l'impresa all'RBC Heritage, Matt Fitzpatrick è ritornato tra i migliori 10, balzando dalla 16/a all'8/a posizione. È tornato a recitare un ruolo da protagonista anche Jordan Spieth (runner up all'RBC Heritage), da 15/o a 9/o. Mentre Will Zalatoris è 10/o.

Restano distanti gli azzurri. Francesco Molinari, numero 1 del golf italiano, guadagna quattro posizioni e ora è 131/o. Solo 195/o, invece, Guido Migliozzi.

E ora lo spagnolo Rahm ha messo nel mirino altri grandi del golf. Il gallese Ian Woosnam è stato numero 1 per 50 settimane, contro le 51 dell'australiano Jason Day, le 56 dell'inglese Luke Donald (capitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma) e le 61 della leggenda Severiano Ballesteros. (ANSA).