PGA Tour: lo show è a coppie, Edo Molinari con Donald

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Con lo Zurich Classic of New Orleans, lo show è a coppie sul PGA Tour. Ad Avondale (Usa), nello stato della Louisiana, dal 20 al 23 aprile saranno 160 i protagonisti (80 invece le squadre, ognuna composta da due giocatori) in un evento che metterà in palio 8.600.000 dollari. A difendere il titolo conquistato nel 2022 sarà il duo tutto californiano composto da Patrick Cantlay e Xander Schauffele.

Uno spettacolo con vista sulla Ryder Cup di Roma. Perché l'inglese Luke Donald, capitano del team Europe nella sfida agli Usa in programma a Marco Simone Golf & Country Club dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre, sarà affiancato da Edoardo Molinari.

Unico azzurro in gara, tra i vicecapitani del Vecchio Continente alla prossima Ryder Cup, il torinese affiancherà appunto Donald, ex numero 1 al mondo.

Lo Zurich Classic of New Orleans s'è giocato per la prima volta nel 1938 quando a imporsi fu l'inglese Harry Cooper. Dal 2017 l'evento prevede un formato a squadre. E anche quest'anno il primo e il terzo round si disputeranno con formula fourball (best ball), mentre il secondo e il quarto con formula foursome (alternate shot).

Tra i pretendenti al titolo ecco Collin Morikawa/Max Homa, Sam Burns/Billy Horschel (secondi lo scorso anno), Si Woo Kim/Tom Kim.

Donald e Molinari studieranno da vicino il duo tutto danese composto da Thorbjorn Olesen/Nicolai Hojgaard, ma anche quello che vedrà l'uno al fianco dell'altro il francese Victor Perez e Thomas Detry. Riflettori puntati inoltre sugli inglesi Matt Wallace e Callum Shinkwin. Capitolo a parte meritano i fratelli Fitzpatrick. Con Matt, reduce dalla vittoria sul PGA Tour all'RBC Heritage, che giocherà in coppia con Alex, talento emergente del green.

E a proposito di Ryder Cup Zach Johnson, capitano degli Usa, avrà come partner Steve Stricker, colui che guidò gli Stati Uniti al trionfo nel 2021 in Wisconsin nella sfida al team Europe e quest'anno primo vicecapitano della compagine a stelle e strisce. (ANSA).