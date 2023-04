Le staffette azzurre di atletica in raduno a Roma da lunedì 24

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Si terrà a Roma, tra il Paolo Rosi e la Farnesina, il nuovo raduno delle staffette azzurre. Dopo lo stage di marzo, i velocisti saranno ancora al lavoro da lunedì 24 a venerdì 28 aprile, agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo, per preparare gli appuntamenti stagionali: come noto, gli uomini della 4x100 medaglia d'oro olimpica e della 4x400 finalista a cinque cerchi devono ottenere la qualificazione per i Mondiali di Budapest (19-27 agosto) già incassata dalla 4x100 femminile, dalla 4x400 donne e dalla 4x400 mista per effetto della finale raggiunta ai Mondiali dello scorso anno.

Tra i presenti anche i campioni olimpici di Tokyo Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, le staffettiste della 4x100 bronzo a Monaco di Baviera Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, e due delle staffettiste d'argento nella 4x400 degli Euroindoor di Istanbul, Alice Mangione e Anna Polinari (altre saranno impegnate nei raduni degli ostacoli). Gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Paolo Rosi e, soltanto nella giornata del 25 aprile, allo stadio della Farnesina. (ANSA).