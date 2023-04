Irma Testa, 'russi fuori dai Giochi? Se serve un segnale...'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Escludere gli atleti russi e bielorussi ai Giochi Olimpici? Se servisse a dare un segnale al governo russo e al presidente Putin in persona, allora sì, andrebbero esclusi, per quanto doloroso possa essere. Ma in questo senso sarebbe giusto". Così Irma Testa, oro nella categoria dei 57 kg ai Mondiali femminili di pugilato in India, a cui hanno preso parte anche le nazionali di Russia e Bielorussia, durante un evento stampa organizzato dal suo sponsor Le Coq Sportif. "L'esclusione sarebbe un'ingiustizia per ognuno dei pugili russi, che ne pagherebbero le spese, ma anche il popolo ucraino sta pagando le spese per una guerra non voluta", aggiunge l'azzurra. (ANSA).