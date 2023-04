Il DP World Tour riparte dal Giappone, c'è Migliozzi

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Dopo quasi un mese di stop, il DP World Tour si prepara a tornare protagonista con l'ISPS Handa-Championship, in programma dal 20 al 23 aprile in Giappone, a Omitama. Prima di due tappe consecutive in Asia Orientale (dal 27 al 30 il massimo circuito continentale si sposterà a Incheon, in Corea del Sud per il Korea Championship), metterà in palio 2.000.000 di dollari.

Al PGM Ishioka GC, l'Italia sarà rappresentata in campo da Guido Migliozzi. Dopo un difficile inizio di 2023, il vicentino è chiamato al riscatto per continuare a cullare il sogno di giocare, dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre a Roma, la Ryder Cup.

Dallo scozzese Robert MacIntyre (che dal 4 al 7 maggio al Marco Simone Golf & Country Club, teatro della prossima edizione della Ryder Cup, difenderà il titolo conquistato all'Open d'Italia nel 2022), ai tedeschi Yannik Paul, Marcel Siem e Maximilian Kieffer. Dagli spagnoli Jorge Campillo, Adri Arnaus, Rafa Cabrera Bello e Pablo Larrazabal, al danese Rasmus Hojgaard. Questi, insieme pure ai cinesi Haotong Li e Ashun Wu, alcuni tra i giocatori più attesi in Giappone. Dove a guardare da vicino gli europei ci saranno il danese Thomas Bjorn e il belga Nicolas Colsaerts, tra i vicecapitani del team Europe (insieme a Edoardo Molinari, che questa settimana sarà impegnato in America sul PGA Tour nello Zurich Classic of New Orleans, torneo a coppie che lo vedrà al fianco del capitano del Vecchio Continente, l'inglese Luke Donald) nella Città Eterna.

Nel field spazio pure al sudafricano Ernie Els, campionissimo della disciplina (il suo soprannome è "The Big Easy") e quattro volte campione Major. Mentre cercheranno gloria in casa: Kazuko Higa, Masahiro Kawamura, Ryo Hisatsune e Shugo Imahira. (ANSA).