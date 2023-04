F1: respinto il ricorso Ferrari, Sainz resta 12/o in Australia

(ANSA) - ROMA, 18 APR - La Fia ha respinto il ricorso della Ferrari contro la penalità inflitta a Carlos Sainz nel Gp d'Australia. Il pilota spagnolo, quarto al traguardo, era stato sanzionato di 5" per un contatto con Alonso: per i giudici "non ci sono elementi nuovi significativi e rilevanti che non fossero già a disposizione al momento della decisione". Quindi Sainz resta 12/o e fuori dalla zona punti.

"La Scuderia Ferrari prende atto della decisione della Fia di non garantire il diritto di revisione in merito alla penalità inflitta a Carlos Sainz in occasione del GP d'Australia - si legge nella nota del team - Siamo ovviamente dispiaciuti, sentivamo di aver portato nuove sufficienti e significanti prove per il riesame della Fia, specialmente nel contesto di condizioni particolari e incidenti multipli accaduti dopo la ripartenza. Rispettiamo le decisioni prese dalla Fia. Ora cercheremo di portare avanti il discorso con F1, Fia e con gli altri team, con l'obiettivo di migliorare i modelli di controllo del nostro sport per assicurare il più alto livello di giustizia che il nostro sport merita". (ANSA).