Ciclismo: a Hart anche la seconda tappa di Tour of the Alps

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) ha centrato la doppietta al Tour of the Alps, bissando nella seconda tappa (Reith im Alpbachtal-Renon, 165,2 Km) il successo conquistato ieri ad Alpbach. Il 28enne britannico vincitore di un Giro d'Italia ha preceduto in uno sprint a ranghi ristretti sul traguardo della Ritten Arena due atleti della Bahrain-Victorious. L'australiano Jack Haig ha conquistato la piazza d'onore precedendo il giovane colombiano Santiago Buitrago che ha provato ad anticipare la volata sulla salita di Monte di Mezzo. Quarto posto per l'altro atleta del Team Ineos, Pavel Sivakov, mentre il primo degli italiani, Lorenzo Fortunato della Eolo-Kometa, ha chiuso in quinta posizione.

Geoghegan Hart ha così consolidato la leadership in classifica generale, dove precede di 16 secondi il tirolese Felix Gall (Ag2r Citroen) e di 22 secondi il connazionale Hugh Carthy (Ef Education-EasyPost). (ANSA).