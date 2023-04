Atletica: la regina dei 1500 Kipyegon al Golden Gala a Firenze

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Una stella si aggiunge ai campioni che il 2 giugno al Golden Gala 2023 illumineranno lo stadio Ridolfi di Firenze: la Fidal ha annunciato infatti la presenza di Faith Kipyegon, la donna più vincente nella storia dei 1500 metri con due ori olimpici e due titoli mondiali vinti. Nella terza tappa della Wanda Diamond League (la prima in Europa), i fari saranno puntati quindi sulla keniana, che torna a Firenze dopo l'appuntamento del 2021, dove si piazzò seconda dietro Sifan Hassan. La ventinovenne Kipyegon ad agosto scorso ha sfiorato il record del mondo (3:50.37 nel principato di Monaco), stabilendo il secondo miglior tempo di sempre. Per lei 18 vittorie nel massimo circuito mondiale, anche se non ha mai vinto il Gala, dove debuttò diciannovenne nel 2013, all'Olimpico di Roma.

Nel programma della 43esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea sono previste sette gare maschili (100, 200, 5000, 110hs, alto, triplo, peso) e otto femminili (100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco). (ANSA).