Nuoto:Assoluti;Pilato vince i 50 rana e stacca pass per mondiali

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Benedetta Pilato apre l'ultima sessione degli Assoluti di Riccione vincendo i 50 rana con il tempo di 30"08 che le vale il pass per i mondiali di Fukuoka. La pugliese già in batteria con 29"84 aveva nuotato sotto il tempo valido per qualificarsi ai mondiali di Fukuoka (30"20 e 30" netto). Applausi anche per Simona Quadarella che nella giornata conclusiva degli Assoluti si prende anche i 400 stile libero e con 4'05"83 ottiene anche la terza qualificazione individuale al mondiale in Giappone, dopo aver centrato negli 800 e 1500.

I pass salgono a 14 e gli atleti 11. Nelle quattro giornate precedenti gli azzurri hanno conquistato dodici pass per i Mondiali di Fukuoka (10 atleti qualificati) e stabilito tre record italiani: quello individuale di Sara Franceschi nei 200 misti e quelli di società delle ragazze dei Carabinieri nella 4x100 stile libero e delle Fiamme Gialle nella 4x100 mista.

