Nuoto: Assoluti, Pilato prova il tempo Mondiali in batteria

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Benedetta Pilato ha gia' il tempo per i Mondiali di Fukuoka. Nell'ultima batteria dei 50 rana agli Assoluti di Riccione, l'azzurra nuota sotto i trenta secondi e chiude in 29"84 che sarebbe già il tempo valido per qualificarsi a Fukuoka. Ma bisogna ripeterlo in finale.

"Sinceramente non mi aspettavo di fare sotto i 30" - commenta la campionessa mondiale ed europea dei 100 rana, argento a Budapest e Roma 2022 nei 50 rana - nei 50 è difficile tenersi e non sapevo cosa aspettarmi. Sono andata a occhi chiusi ed è andata benissimo". "Di solito il pomeriggio faccio sempre di più - aggiunge Pilato - ma questa volta mi auguro che sia diverso.

Vedremo. Per adesso sta andando tutto bene, sto lavorando forte e senza pressioni. Dopo questi Assoluti mi fermo una settimana e poi riprenderò ad allenarmi".

La ranista ha parlato dei suoi programmi. "Essere al Settecolli la vedo difficile, in quel periodo avrò gli esami di maturità ed è anche per questo motivo che ottenere subito la qualificazione per Fukuoka sarebbe ottimale". Il tempo limite richiesto per volare in Giappone è di 30"20 in tabella A e 30".00 in tabella B; il record del mondo di Benedetta Pilato è 29"30. Dietro di lei, con il secondo e terzo tempo delle batterie e chance di qualificazione mondiale, le altre azzurre Arianna Castiglioni con 30"39 e Martina Carraro con 30"92. "Non sono distante dal limite - dice Arianna - ma riuscire a farlo è comunque difficile. Ci provo. Vedremo cosa uscirà fuori". "Sarà un'altra bellissima gara - aggiunge Martina - ancora tra di noi".

Simona Quadarella, che cerca il terzo pass giapponese dopo quelli ottenuti negli 800 e 1500, timbra il miglior tempo del ranking provvisorio anche nei 400 stile libero. La campionessa europea di 1500 e 800 a Roma 2022 chiude in 4'10"66 la quarta batteria, davanti alla tedesca Leonie Beck (4'11"04) che però gareggia fuori classifica. "Faccio tante gare perché abituarmi a questi ritmi mi servirà nelle prossime gare importanti - spiega -, a cominciare dai Mondiali. Stamattina ho voluto nuotare senza sforzare troppo ma senza andare sotto ritmo. Sono molto stanca, però penso di averne ancora e fare bene anche il pomeriggio". I tempi per Fukuoka sono 4'06"00 e 4'05"20. (ANSA).