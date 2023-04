Taekwondo: dominio azzurro in Spagna, Alessio oro in -80 kg

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Lo Spanish Open di Taekwondo che si è svolto oggi a La Nucia, nella provincia di Alicante, ha visto la partecipazione della Nazionale azzurra con una selezione di atleti che si sono messi alla prova in vista di importantissimi appuntamenti internazionali che si terranno prossimi mesi.

Questo importante torneo di classe G1 ha visto sette podi azzurri, dimostrando il valore e la determinazione dei nostri atleti.

Tra i grandi protagonisti della manifestazione troviamo Simone Alessio, che ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria -80 kg sconfiggendo con un secco 2-0 (R1 8-0 / R2 4-2) il brasiliano Henrique Rodrigues. Questa vittoria ha consolidato ulteriormente il suo primato nel ranking olimpico e mondiale della categoria, dimostrando la sua grande preparazione e determinazione.

Anche Natalia D'Angelo e Sofia Zampetti hanno regalato una grande soddisfazione alla nazionale italiana conquistando l'oro rispettivamente nella categoria -73 e -46 kg. Un successo che dimostra la grande preparazione fisica e mentale delle atlete, capaci di superare le avversarie con grinta e determinazione.

Vito Dell'Aquila, campione olimpico nella categoria -58 kg, si è aggiudicato la medaglia d'argento. Una prestazione di tutto rispetto che conferma il suo talento in una finale combattuta sul filo del rasoio contro un altro atleta ai vertici del ranking olimpico, l'Irlandese Jack Wolley.

Le medaglie d'argento arrivano per Virginia Maestro e Giada Al Halwani, rispettivamente nella categoria -49 kg e -57 kg e quella di bronzo Martina Corelli nella categoria -49 kg. Un risultato importante a conferma della sua crescita e la determinazione di queste giovani atlete nel perseguire gli obiettivi prefissati.

A commentare la splendida giornata che vede l'Italia concludere al secondo posto nella classifica per nazioni, le parole del Presidente Fita, Angelo Cito "Vincere è sempre molto difficile, ma farlo qui in Spagna lo è ancora di più. Una competizione internazionale che vede in gara i migliori atleti nel panorama mondiale di taekwondo e dove raggiungere il podio è sempre difficilissimo. Bravi tutti in nostri azzurri, sono stati tutti straordinari con in testa Simone Alessio". (ANSA).