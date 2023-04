PGA Tour; Fitzpatrick è in testa, Cantlay lo tallona

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Negli Stati Uniti, con un terzo giro bogey free chiuso in 63 (-8) su un totale di 199 (66 70 63, -14) colpi, Matt Fitzpatrick è volato in testa all'RBC Heritage e ora insegue il secondo successo sul PGA Tour, il primo dopo aver trionfato nel 2022 allo US Open. Sul percorso dell'Harbour Town Golf Links (par 71) di Hilton Head Island (South Carolina), il britannico - campione Major - ha rimontato 17 posizioni e realizzato un eagle con sei birdie. Una performance che gli ha permesso di volare in testa alla classifica al termine del "moving day", davanti agli americani Patrick Cantlay, 2/o con 200 (-13), e Jordan Spieth, 3/o con 201 (-12).

Bagarre al 4/o posto con 202 (-11), condiviso da cinque giocatori: Jimmy Walker (leader a metà gara), Taylor Moore, Mark Hubbard, Tommy Fleetwood e Scottie Scheffler. Proprio quest'ultimo, numero 2 mondiale, con un successo spodesterebbe dal trono lo spagnolo Jon Rahm, reduce dal trionfo al The Masters e attualmente 21/o con 205 (-8) a Hilton Head Island.

Finale tutto da vivere nel South Carolina. Dove la sfida per il titolo (in palio c'è un montepremi complessivo di 20 milioni di dollari) è apertissima. (ANSA).