L'azzurro Carlo Macchini ha conquistato la medaglia d'argento alla sbarra agli Europei di ginnastica in corso ad Antalya, in Turchia. L'oro è stato vinto dal croato Tin Srbic, il bronzo è andato all'ucraino Ilia Kotuvn. Il podio del marchigiano Macchini è il primo per l'Italia nell'attrezzo dai tempi di Igor Cassina, campione olimpico di Atene 2004, che andò a medaglia tre volte nella rassegna continentale, l'ultima nel 2007.