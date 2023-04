Parigi 2024: Malagò "Cio prova a tenere compatto mondo sport"

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "In questo momento è impossibile non essere solidali e dalla parte del paese aggredito, ma il Cio ha più paesi delle Nazioni Unite e per questo sta cercando di tenere compatto l'universo sportivo. Perché se il mondo dello sport è compatto allora è invincibile. Se ci si divide, invece, entra in ballo la politica e tutto diventa più complicato". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante l'incontro "Luci ed ombre dello sport italiano" alla Luiss parlando della possibilità degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali in vista di Parigi '24. "Ci sono infatti i paesi anglosassoni che hanno preso una posizione chiara, così come molti paesi europei, e l'Ucraina che non vogliono la partecipazione degli atleti russi alle competizioni internazionali, malgrado il Cio abbia messo tutta una serie di limitazioni a questi atleti come il concetto di neutralità gareggiando senza inno e bandiera, l'impossibilità di partecipare a gare di squadre o a patto che questi atleti non sostengano attivamente la guerra", ha concluso Malagò". (ANSA).