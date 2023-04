Morte Ituma:tifosi Novara volley, sconvolti e in silenzio stampa

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Si dicono sconvolti dalla morte della giovane pallavolista Julia Ituma, al punto che, almeno fino alla prossima partita contro il Chieri, hanno deciso di chiudersi in un silenzio stampa. Sono la tifoseria ufficiale della Igor Gorgonzola, la squadra di volley novarese di cui faceva parte Julia Ituma, morta a Istanbul, in trasferta di gara. "Il Baluardo Novara - scrivono sui social come tifoseria - per esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Julia, alla società Igor Volley e a tutti coloro che conoscevano la nostra Titu, dichiara il silenzio stampa fino alla prossima partita",.

La loro è una fede, come recita il loro motto 'Sempre ovunque' che li ha portati a seguire le atlete che chiamano 'igorine' anche a Istanbul, dov'era presente uno dei venti fedelissimi, con tanto di striscione con scritto 'Novara', che però gli addetti alla sicurezza turchi hanno impedito di esporre. Della morte della giocatrice il tifoso stesso i trasferta ha appreso solo la mattina dopo, dai media.

Ancora sconcertati nelle prossime ore s'incontreranno "per decidere tutti insieme come ricordare Julia". Il post sui social contiene una foto della ragazza e listato a lutto. (ANSA).