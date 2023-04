L'Ucraina vieta alle sue squadre match contro russi e bielorussi

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il Ministero della Gioventù e dello sport ucraino ha emesso un decreto che vieta a tutte le delegazioni ufficiali delle squadre sportive nazionali di partecipare a competizioni internazionali in cui sono presenti atleti provenienti dalla Russia o dalla Bielorussia.

La decisione arriva dopo che il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha raccomandato invece il ritorno degli atleti russi e bielorussi agli eventi sportivi internazionali, sotto bandiera neutrale. In un'intervista al Kyiv Independent, il ministro dello Sport ucraino Vadym Gutzeit ha affermato che 262 atleti e allenatori sono già stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. (ANSA).