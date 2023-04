Ginnastica: Vanessa Ferrari, chiuderò con Parigi 2024

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Con o senza la quinta Olimpiade la mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con Parigi 2024": lo annuncia su Instagram la ginnasta Vanessa Ferrari.

"Non ho mai parlato ufficialmente del mio ritiro, prima d'ora, sento però - scrive la 'farfalla di Orzinuovi' - che è arrivato il momento di darmi un traguardo finale. Ho deciso quindi che gestirò al meglio il lavoro e la mia preparazione per arrivare nelle migliori condizioni possibili al periodo olimpico, a quel punto se la mia condizione e i miei esercizi potranno dare un forte contributo sarò felice di mettermi a disposizione per puntare a grandi obiettivi. Se invece non potrò contare su prestazioni di altissimo livello sarò io la prima a tirarmi indietro perché vi assicuro che, all'alba dei 34 anni con quattro olimpiadi alle spalle, non andrò certo a caccia di esperienze. Conosco bene le mie capacità e come sempre continuerò ad allenarmi duramente, inseguendo un'ultima grande impresa" (ANSA).