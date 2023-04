Coni: siglato protocollo contro diabete attraverso sport

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Società scientifiche, mondo dello sport e della politica insieme per promuovere l'attività fisica come pilastro per la prevenzione e la cura di diabete e obesità.

Con questo intento è stato siglato oggi nella Sala Giunta di Palazzo H un protocollo d'intesa tra Coni, l'Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete e la Federazione Società Scientifica di Diabetologia (FESDI), costituita dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall'Associazione Medici Diabetologici (AMD).

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente del CONI Giovanni Malagò, i Presidenti dell'Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete, l'On. Roberto Pella e la Sen. Daniela Sbrollini, il Presidente della SID, Angelo Avogaro, il Presidente dell'AMD, Graziano Di Cianni e gli atleti azzurri Anna Arnaudo e Giulio Gaetani.

"Noi dalla mattina alla sera discutiamo di quanto l'attività sportiva sia il miglior antidoto. E' dimostrato che fare attività sportiva aiuti tantissimo e so che è precluso l'ingresso nei gruppi sportivi militari agli atleti colpiti da diabete. Mi adopererò a riguardo per favorire la rimozione di questa limitazione" ha detto il presidente Coni Giovanni Malagò, riferendosi anche ad Anna Arnaudo, mezzofondista diabetica.

Parole alle quali hanno fatto seguito quelle dell'onorevole Pella e della senatrice Sbrollini. "La promozione di sani stili di vita, di cui l'attività sportiva è parte integrante, è fondamentale nelle politiche di prevenzione - ha cominciato Pella - Dobbiamo agire a partire dai contesti urbani, sportivizzando le città ed agevolando così le persone a svolgere attività fisica". Per questo la senatrice Sbrollini si sofferma sul disegno di legge da lei presentato sull'esercizio fisico come strumento di prevenzione o terapia all'interno del servizio sanitario nazionale dando la possibilità di inserirlo in ricetta medica. "Lo sport è un "farmaco" e la speranza - dice la senatrice - è che recuperando parte dell'investimento attraverso il 730 le persone siano incentivate a impegnarsi in attività positive per la propria salute". (ANSA).