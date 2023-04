Chimenti, Open d'Italia gratuito per promuovere lo sport

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Gli Open d'Italia saranno un evento straordinario. Sarà gratuito, rinunciamo a un'entrata importante ma lo facciamo per promuovere lo sport". Lo ha detto il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, parlando dell'Open d'Italia che si svolgerà a maggio al Marco Simone, presentato questa mattina al Salone d'Onore del Coni. Quanto alla Ryder di settembre ha invece aggiunto: "Io ci ho creduto, venivo considerato un deficiente, non avendo una storia golfista questo paese. Ma ospitarla a Roma dimostra che quando si crede in qualcosa si fa un passo in avanti. Sono stato aiutato da Malagò e dalla politica. Non posso che ringraziare". (ANSA).