Abodi rassicura sulla Ryder, "opere pronte prima dell'evento"

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Infrastrutture? Continua un lavoro incessante per la Ryder. I lavori proseguono e i tempi verranno rispettati. Prima dell'evento le opere pubbliche saranno tutte completate". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, durante la presentazione dell'Open d'Italia di golf che a maggio si terrà al Marco Simone. Parlando ancora della Ryder di settembre ha aggiunto: "Roma si sorprenderà di questo evento. Mette in competizione due culture e due continenti e la presenza significativa del Governo non sarà estemporanea per la Ryder, durerà negli anni perché crediamo nel golf e nel suo sviluppo. Faremo tante cose insieme, è una squadra di governo che ha il piacere di collaborare, anche con confronti vivaci, ma sempre rispettosi". (ANSA).